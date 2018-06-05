ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министры обороны стран СНГ подпишут межправсоглашение по совместному использованию спутниковой связи

06.06.2018 10:36 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Межправительственное соглашение в области совместного использования спутниковой связи в интересах вооружённых сил впервые планируют подписать министры обороны стран Содружества Независимых Государств, сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Важно отметить, что на заседании Совета впервые планируется подписать межправительственное соглашение, которое определяет новые аспекты взаимодействия в области совместного использования спутниковой связи и обмена геопространственной информацией в интересах вооружённых сил", - сказал С.Лебедев, выступая в среду на заседании Совета министров обороны стран СНГ в Кызыле.

Он также отметил, что "значительная часть обсуждаемых сегодня проектов будет внесена на рассмотрение высших органов СНГ для принятия по ним окончательных решений".

"В русле решаемых высшими органами СНГ задач Совету отводится значимая роль в сбалансированном и гармоническом развитии Содружества, в реализации важнейших межгосударственных проектов", - подчеркнул С.Лебедев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межправительственное соглашение в области совместного использования спутниковой связи в интересах вооружённых сил впервые планируют подписать министры обороны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые назвали песню, которая может спасти жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика