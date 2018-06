Всемирный банк подтвердил рост мирового ВВП на 3,1% в 2018 году

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2018 году сохранение темпов роста на уровне 3,1%, как и в 2017 году, который стал лучшим для мировой экономики с 2011 г., говорится в июньском обзоре ВБ "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects, GEP).

На 2019 и 2020 годы прогнозы подтверждены на уровне 3% и 2,9% соответственно. Замедление роста может стать следствием роста процентных ставок и свертыванием стимулирующих мер в США.

Оценка роста российской экономики в 2018 году ухудшена по сравнению с январскими ожиданиями на 0,2 процентного пункта (п.п.) - с 1,7% до 1,5%. В следующие два года, как и в зимнем обзоре, предполагается подъем на 1,8%.

В июньском прогнозе Всемирный банк задается вопросом, не наступил ли для мировой экономики переломный момент, после которого начнется торможение роста, эта мысль сформулирована и в подзаголовке обзора ("The Turning of the Tide?"). Как отмечают эксперты ВБ, "возросла вероятность дестабилизирующей волатильности финансовых рынков, повысилась уязвимость некоторых emerging markets и развивающихся стран к потрясениям такого рода. Кроме того, усилились настроения в пользу протекционизма в торговле, сохраняется повышенный уровень политической неопределенности и геополитических рисков".

В текущем году рост экономики в развитых странах, как ожидается, составит 2,2%, а в развивающихся государствах и странах с формирующимся рынком - 4,5%, что соответствует январскому прогнозу. В 2019-2020 годах темпы роста составят в развитых странах, соответственно, 2% и 1,7%, в развивающихся - по 4,7%.

Прогнозы роста экономики США Всемирный банк повысил по сравнению с январской оценкой: на 0,2 п.п. для текущего года, до 2,7%, на 0,3 п.п. для следующего, до 2,5%. В 2020 году предполагается ослабление подъема до 2%.

Ожидания для экономики еврозоны не изменились: в 2018 году - рост на 2,1%, в 2019 году - на 1,7%, в 2020 году - на 1,5%.

Оценка повышения ВВП Японии на этот год ухудшилась на 0,3 п.п., до 1%, на 2019 год и 2020 годы прогнозы подтверждены на отметках 0,8% и 0,5% соответственно.

Китайский ВВП в 2018 году может прибавить 6,5%, замедлив подъем с 6,9% в 2017 году, при этом оценка на 0,1 п.п. выше, чем в январе. Прогноз увеличения ВВП Китая на 2019 год не изменился - 6,3%, в 2020 году рост может составить 6,2%.

Значительные колебания прогнозов зафиксированы для ряда стран Африки. Так, оценки роста ВВП Нигерии на все три года прогнозного диапазона ухудшены на 0,4-0,6 п.п., до 2,1% в 2018 году, 2,2% в 2019 году и 2,4% в 2020 году. Для Анголы, напротив, ожидания улучшились - на 0,1 п.п., до 1,7% на текущий год, на 0,7 п.п., до 2,2%, на следующий, а также на 0,9 п.п., до 2,4%, в 2020 году.

Также Всемирный банк повысил прогнозы увеличения объемов мировой торговли в текущем году с 4% до 4,3%, в следующем - с 3,9% до 4,2%, в 2020 году - с 3,8% до 4%.

Нефть, по оценкам ВБ, в 2018 году может подорожать почти на треть (32,6%) вместо ожидавшихся в январе 9,4%. В 2019 году среднегодовая цена, вероятно, уменьшится на 1,4%, в 2020 году - почти не изменится.

В долгосрочной перспективе прогнозируемое снижение мирового спроса на сырье может ограничить перспективы роста цен на него и, соответственно, будущего роста экономики стран - экспортеров сырья.