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Европейские страны призвали США воздержаться от вторичных санкций против Ирана

06.06.2018 10:14 — Разное | Интерфакс  
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Министры финансов и иностранных дел ФРГ, Франции, Британии и ЕС в письме на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео выразили опасения, что возобновление "вторичных" санкций США против Тегерана может подорвать их усилия по налаживанию торгово-экономических связей с Ираном.

"В нынешней ситуации вторичные санкции могут воспрепятствовать продолжению ЕС процесса значимого облегчения санкций в отношении Ирана", - цитирует Washington Post послание глав Минфинов и МИД Франции, Германии и Великобритании, а также Евросоюза.

Как сообщалось, о планах восстановления санкционного режима в отношении Ирана заявлял президент Дональд Трамп, который намерен вывести США из соглашения по иранской ядерной программе. Под "вторичные" санкции США в этом случае подпадут также иностранные компании, ведущие бизнес с иранскими партнерами. В письме также указывается, что санкции США могут отразиться на безопасности европейских государств. "Как союзники, мы рассчитываем, что США воздержаться от действий, которые идут вразрез с интересами европейской безопасности", - отметили министры.

В то же время, как пишет издание, министр финансов Франции Брюно Ле Мер отметил, что у него нет никаких свидетельств того, что письмо приведет к желаемому результату.

"Господин Мнучин просил нас передать наши просьбы, что мы и сделали. Мы надеемся, что США выберут разумный подход, который позволит европейским компаниям продолжать законный бизнес", - сказал он.

 
 
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Министры финансов и иностранных дел ФРГ, Франции, Британии и ЕС в письме на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео выразили...
 
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