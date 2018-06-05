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Торговая палата "Израиль-Беларусь" хочет стать брокером БУТБ в Израиле

06.06.2018 09:56 — Разное | Интерфакс  
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Торговая палата "Израиль-Беларусь" намерена аккредитоваться в качестве брокера ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в Израиле, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"К нам часто обращаются израильские компании с просьбой помочь в приобретении товаров белорусского производства. К сожалению, далеко не каждая компания имеет возможность обучить собственного трейдера и напрямую торговать на бирже, поэтому мы готовы стать брокером БУТБ в Израиле, привлекать на торги новых участников и совершать сделки от их имени", - сказал гендиректор ТП "Израиль-Беларусь" Гедалий Колтанюк в ходе посещения центрального офиса БУТБ.

В свою очередь первый заместитель председателя правления БУТБ Анатолий Зарецкий подчеркнул, что формирование сети брокерских организаций за рубежом – одна из приоритетных задач биржи в текущем году.

"У нас уже аккредитованы брокеры в Латвии, Литве, Польше, России, Украине и Турции, и практика показывает, что это наиболее эффективная схема взаимодействия с компаниями-нерезидентами. Например, с начала года при содействии латвийского брокера SIA Business Support Services компании из Прибалтики заключили сделок более чем на 3 млн евро. Однако мы ведем работу и на других перспективных рынках, и будем рады, если вы поможете нам нарастить биржевой товарооборот не только с Израилем, но и другими странами Ближнего Востока. Мы всегда открыты для конструктивного диалога с потенциальными партнерами", - подчеркнул А.Зарецкий.

По информации пресс-службы, в рамках визита на БУТБ израильская делегация также ознакомилась с порядком проведения экспортных биржевых торгов лесопродукцией, изучила котировки на самые востребованные товарные позиции и обсудила условия аккредитации в качестве брокера-нерезидента. Ожидается, что в ближайшее время специалисты ТП "Израиль-Беларусь" пройдут обучение работе с торговой системой БУТБ, после чего будет рассмотрен вопрос об аккредитации данной организации на бирже.

Торговая палата "Израиль-Беларусь" создана в феврале 2014 года. В функции организации входит содействие установлению деловых контактов между белорусскими и израильскими субъектами хозяйствования, а также продвижение белорусских товаров на израильский рынок.

 
 
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Торговая палата "Израиль-Беларусь" намерена аккредитоваться в качестве брокера ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в Израиле, сообщили агентству...
 
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