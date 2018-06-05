Инфляционные ожидания населения Беларуси на 12 месяцев в мае снизились до 11,4%

Инфляционные ожидания населения Беларуси на последующие 12 месяцев в мае незначительно снизились по сравнению с предыдущим замером в феврале – до 11,4% с 11,6%, сообщается в материалах Нацбанка Беларуси.

В структуре инфляционных ожиданий доля тех, кто ожидает, что цены будут расти также интенсивно, выросла до 64,4% с 59,8%.

Между тем, в мае по сравнению с февралем заметно выросла оценка ощущаемого уровня годовой инфляции – до 12,9% с 12,4%. При этом доля белорусов, которые ощущают "очень сильный" рост цен, увеличилась в мае до 49,8% с 47,9% в феврале.

В ноябре 2017 года ощущаемая годовая инфляция оценивалась на уровне 12,9%, ожидаемая – в пределах 11,9%.

Таким образом, в мае 2018 года уровень ощущаемой инфляции вернулся к ноябрю прошлого года, когда отмечалось заметное ослабление белорусского рубля.

Как сообщалось, по данным Белстата, годовая инфляция в апреле 2018 года (по сравнению с апрелем 2017 года) составила 5%, снизившись с 5,4% в марте. В феврале годовая инфляция составляла 4,9%, в январе - 4,5%.

В начале июня первый вице-премьер Василий Матюшевский сообщил, что в мае в Беларуси потребительские цены снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год, Национальный банк планирует ограничить инфляцию в пределах 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).

В 2017 году инфляция в Беларуси снизилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году.

В Нацбанке уровень инфляционных ожиданий населения объясняют, в первую очередь, психологическими факторами, несбалансированностью публикаций в СМИ на цену изменения цен и несовершенством политики административного регулирования цен.