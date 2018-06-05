Главной угрозой для стран СНГ является международный терроризм – Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечает общие приоритеты, объединяющие страны Содружества независимых государств.

"Формат Совета министров обороны (СМО СНГ) дает возможности расширять диапазон взаимодействия с учетом национальных и общих интересов. Нынешнее заседание является важным шагом на этом пути. Желаю всем плодотворной работы на благо наших государств", - сказал С.Шойгу, открывая в среду в Кызыле заседание СМО.

"Весьма символично, - считает он, - что заседание министров обороны государств-соседей проходит в географическом центре Азии - Кызыле. Совместные границы и общность исторических связей позволяют нам вести доверительный разговор на самые актуальные темы".

Он отметил, что партнеров по СНГ объединяют единые приоритеты - добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность.

"При этом нам противостоят общие вызовы и угрозы - в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени", - подчеркнул С.Шойгу.