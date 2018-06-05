ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главной угрозой для стран СНГ является международный терроризм – Шойгу

06.06.2018 09:38 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечает общие приоритеты, объединяющие страны Содружества независимых государств.

"Формат Совета министров обороны (СМО СНГ) дает возможности расширять диапазон взаимодействия с учетом национальных и общих интересов. Нынешнее заседание является важным шагом на этом пути. Желаю всем плодотворной работы на благо наших государств", - сказал С.Шойгу, открывая в среду в Кызыле заседание СМО.

"Весьма символично, - считает он, - что заседание министров обороны государств-соседей проходит в географическом центре Азии - Кызыле. Совместные границы и общность исторических связей позволяют нам вести доверительный разговор на самые актуальные темы".

Он отметил, что партнеров по СНГ объединяют единые приоритеты - добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность.

"При этом нам противостоят общие вызовы и угрозы - в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени", - подчеркнул С.Шойгу.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны России Сергей Шойгу отмечает общие приоритеты, объединяющие страны Содружества независимых государств. "Формат Совета министров обороны (СМО СНГ)...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шойгу предлагает коллегам из СНГ принять участие в восстановлении Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика