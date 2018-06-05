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Шойгу предлагает коллегам из СНГ принять участие в восстановлении Сирии

06.06.2018 09:33 — Разное | Интерфакс  
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В Сирии созданы все необходимые условия для возрождения страны как единого неделимого государства, сорваны планы террористов создать на территории республики псевдохалифат, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории этой страны, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства", - сказал С.Шойгу, открывая в Кызыле заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.

При этом российский министр предложил странам Содружества принять участие в восстановлении Сирии.

"Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии", - сказал С.Шойгу.

По его словам, "сегодня возможен широкий спектр нашего практического взаимодействия по Сирии". "Это разминирование территории, совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры. Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности", - уточнил глава Минобороны РФ.

С.Шойгу подчеркнул, что сейчас в Сирии на передний план выходят вопросы политического урегулирования, оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры.

"Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности", - сказал он, обращаясь к коллегам из стран СНГ.

 
 
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В Сирии созданы все необходимые условия для возрождения страны как единого неделимого государства, сорваны планы террористов создать на территории республики...
 
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