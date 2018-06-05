Минск и Вильнюс обсудили разногласия по вопросу строительства БелАЭС

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с вице-министром иностранных дел Литвы Дарюсом Скусявичюсом, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе переговоров состоялось принципиальное обсуждение поднимаемых Литвой вопросов в связи со строительством АЭС в Беларуси", - отметили в пресс-службе.

О.Кравченко констатировал, что у сторон есть существенные разногласия по данному вопросу.

"Заместитель министра иностранных дел Беларуси довел информацию о принятии необходимых мер по обеспечению безопасности в ходе строительства и будущей эксплуатации БелАЭС, выполнении международных обязательств и соответствующем взаимодействии Беларуси с профильными международными организациями, включая сотрудничество с МАГАТЭ, а также о завершающемся в настоящее время процессе рассмотрения результатов стресс-тестов БелАЭС во время партнерской проверки, которая проводится в соответствии с добровольно принятыми Беларусью обязательствами и по согласованному с Европейской комиссией алгоритму", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, продолжили в ведомстве, по тематике белорусско-европейских отношений состоялось обсуждение нынешнего состояния дел и перспектив развития взаимодействия Беларуси с ЕС. "В данном контексте также прошла дискуссия по правочеловеческим вопросам", - добавили там.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 - типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Беларусь настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.