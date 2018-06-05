ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск и Вильнюс обсудили разногласия по вопросу строительства БелАЭС

06.06.2018 09:32 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с вице-министром иностранных дел Литвы Дарюсом Скусявичюсом, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе переговоров состоялось принципиальное обсуждение поднимаемых Литвой вопросов в связи со строительством АЭС в Беларуси", - отметили в пресс-службе.

О.Кравченко констатировал, что у сторон есть существенные разногласия по данному вопросу.

"Заместитель министра иностранных дел Беларуси довел  информацию о принятии необходимых мер по обеспечению безопасности в ходе строительства и будущей эксплуатации БелАЭС, выполнении международных обязательств и соответствующем взаимодействии Беларуси с профильными международными организациями, включая сотрудничество с МАГАТЭ, а также о завершающемся в настоящее время процессе рассмотрения результатов стресс-тестов БелАЭС во время партнерской проверки, которая проводится в соответствии с добровольно принятыми Беларусью обязательствами и по согласованному с Европейской комиссией алгоритму", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, продолжили в ведомстве, по тематике белорусско-европейских отношений состоялось обсуждение нынешнего состояния дел и перспектив развития взаимодействия Беларуси с ЕС. "В данном контексте также прошла дискуссия по правочеловеческим вопросам", - добавили там.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 - типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Беларусь настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с вице-министром иностранных дел Литвы Дарюсом Скусявичюсом, сообщает пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Білеты на фестываль Вялікага тэатра Беларусі «Лета ў балеце» набывалі і ў Італіі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика