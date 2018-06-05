Белорусские и китайские военные обменяются опытом по поддержанию дисциплины в войсках

Китайская военная делегация посетит Беларусь 6-8 июня, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства в среду.

"В ходе визита планируется обменяться опытом в сфере противодействия коррупции, поддержания дисциплины и правопорядка в вооруженных силах двух стран, провести рабочую встречу с представителями органов военного управления Вооруженных сил, а также переговоры с руководством белорусского оборонного ведомств", - проинформировали в Минобороны.

Там уточнили, что китайскую делегацию возглавит заместитель секретаря Комиссии по проверке дисциплины Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Ян Чэнси.