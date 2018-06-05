Беларусь готова расширять сотрудничество с Швецией – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции, сообщает пресс-служба главы государства.

"В этот знаменательный для вашей страны день искренне желаю Вам крепкого здоровья и осуществления планов, а всем шведским гражданам - счастья и мира", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко отметил, что Беларусь всегда стремилась к расширению взаимовыгодного сотрудничества ради роста благосостояния народов обеих стран.