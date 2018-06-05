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Как уходить от ответа на неудобные вопросы. Мастер-класс Владимира Путина
Владимир Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF. В ходе интервью (вот краткий пересказ беседы) журналист Армин Вольф задал президенту России немало острых вопросов. От ответа на некоторые из них Путин уклонился, посоветовав задать такой вопрос не ему, а кому-то другому.
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Владимир Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF.
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