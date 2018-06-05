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Единение с болельщиками. Как национальная сборная по футболу провела открытую тренировку в Бресте
Вчера в Бресте сборная Беларуси по футболу провела открытую тренировку для болельщиков.
Федерация футбола сняла атмосферный ролик с занятия главной команды страны, частью которого стали белорусские болельщики.
Сегодня, в 20.00, команда Криушенко сыграет против Венгрии. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийную трансляцию матча.
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Атмосферный ролик с занятия главной команды страны, частью которого стали белорусские болельщики.
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