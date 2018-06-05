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Бесправник врезался в учебный автомобиль в Жабинковском районе. Пострадал инструктор
Новости Беларуси. Столкновение двух автомобилей, один из которых был учебным, произошло в Жабинковском районе.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП случилось 5 июня на 1 километре автодороги Р-7.
За рулем автомобиля Opel находился 47-летний брестчанин. У него не было водительских прав. Произошло лобовое столкновение с учебным автомобилем Daewoo.
В результате аварии был травмирован инструктор по вождению. Он находился на пассажирском сидении Daewoo.
В начале июня в Минске нетрезвый пенсионер сбил на пешеходном переходе двух человек.
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Новости Беларуси. Столкновение двух автомобилей, один из которых был учебным, произошло в Жабинковском районе. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП...
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