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Предсмертная записка была адресована дочери. Дизайнер Кейт Спейд найдена мёртвой в своей квартире

06.06.2018 11:02 — Разное | СТВ  
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Новости США. Известный дизайнер Кейт Спейд была найдена мертвой.

По информации Daily Mail, тело дизайнера было обнаружено в ее квартире в Нью-Йорке.

Как сообщает местная полиция, обстоятельства смерти указывают на то, что это было самоубийство. В квартире была обнаружена предсмертная записка, которая была адресована 13-летней дочери умершей.

«Содержание этой записки, а также состояние квартиры и показания свидетеля указывают на то, что это самоубийство», – информирует полиция.

Причины произошедшего неизвестны.

Семья Спейд заявила, что «они опустошены этой трагедией». Также родственники попросили, чтобы СМИ с пониманием отнеслись к их личной жизни в это трудное для всей семьи время.

Дизайнеру было 55 лет. Она является одним из основателей бренда Kate Spade New York, который специализируется на сумках, одежде и аксессуарах.

Несколько лет назад Голливуд был шокирован смертью подруги рок-музыканта Мика Джаггера.

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Новости США. Известный дизайнер Кейт Спейд была найдена мертвой. По информации Daily Mail, тело дизайнера было обнаружено в ее квартире в Нью-Йорке. Как сообщает...
 
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