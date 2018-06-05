ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Радиационный фон в Беларуси из-за пожара вблизи ЧАЭС не изменился. Одна из версий возгорания – поджог

06.06.2018 10:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Контроль радиационной обстановки из-за пожара вблизи Чернобыльской атомной электростанции усилен в приграничных районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент по информации Белгидромета ситуация стабильна. Превышения уровней мощности дозы гамма-излучения не зафиксировано. Экологический мониторинг продолжается. Сотрудники центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами.

Напоминаем: пожар в Чернобыльской зоне, а точнее в Рыжем лесу (одном из самых зараженных мест зоны) начался 5 июня. К этому времени площадь пожара удалось сократить с 10 до 5 гектаров. На этой территории наблюдаются отдельные очаги горения и задымления. К ликвидации привлечены 35 единиц техники и полторы сотни человек. Работает авиация.

В качестве одной из версий пожара рассматривается поджог. На месте обнаружены факелы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Контроль радиационной обстановки из-за пожара вблизи Чернобыльской атомной электростанции усилен в приграничных районах Беларуси, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Tesla обещала выйти на целевой уровень производства Model 3 к концу месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика