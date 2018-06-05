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Стали известны названия новых улиц в Минске

06.06.2018 11:42 — Разное | БДГ  
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В Минске присвоены названия двум паркам, четырем улицам и пешеходной зоне, это решение принял городской совет депутатов.

Парк имени кыргызского писателя Чингиза Айтматова появится в районе зеленой зоны в границах улиц Плеханова - Ванеева – Райниса, имени белорусского государственного деятеля Александра Герасименко в районе ул. Долгобродской - пер. Козлова - Слепянской водной системы.

Пешеходная зона от Свято-Духова кафедрального собора до улицы М.Богдановича теперь носит название Козьмо-Демьяновский спуск, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Остальные названия были присвоены улицам, которые пока только проектируется. Улица №5, которая пока только проектируется, в границах пр. Партизанского - ул. Кулешова - ул. Шишкина станет улицей имени Героя Советского Союза пограничника Евгения Мирковского, №3 – от ул. Янки Лучины до ул. Чижевских - имя белорусского ученого Аркадия Смолича, №5 от Игуменского тракта до ул. Чижевских - имя народного артиста БССР, композитора, почетного гражданина Минска Владимира Оловникова, №7 от Игуменского тракта до улицы №3 - имя белорусского поэта, критика и переводчика Алеся Дудара.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске присвоены названия двум паркам, четырем улицам и пешеходной зоне, это решение принял городской совет депутатов.
 
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