Нетрезвый сельчанин похитил из магазина тушёнку за 2,59 рублей

4 июня райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 206 ч. 2 УК Республики Беларусь (грабёж) в отношении неработающего ранее судимого в 2009 году по аналогичной статье жителя д. Працевичи 1980 г.р.

Установлено, что мужчина 18 мая около 11:40 в состоянии алкогольного опьянения из торгового зала супермаркета в Слуцке открыто похитил одну банку тушенки стоимостью 2,59 рублей, сообщается в сводке УВД Миноблисполкома. Наказание по ч. 2 ст. 206 предусматривает арест, или ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Также пресс-служба областной милиции информирует о краже, совершённой в Слуцке в период с 1 по 4 июня: из подъезда многоквартирного дома по месту жительства пострадавшего 1991 г.р. похищен велосипед стоимостью 350 рублей.



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