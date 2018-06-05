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Нетрезвый сельчанин похитил из магазина тушёнку за 2,59 рублей

06.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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4 июня райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 206 ч. 2 УК Республики Беларусь (грабёж) в отношении неработающего ранее судимого в 2009 году по аналогичной статье жителя д. Працевичи 1980 г.р.

Установлено, что мужчина 18 мая около 11:40 в состоянии алкогольного опьянения из торгового зала супермаркета в Слуцке открыто похитил одну банку тушенки стоимостью 2,59 рублей, сообщается в сводке УВД Миноблисполкома. Наказание по ч. 2 ст. 206 предусматривает арест, или ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Также пресс-служба областной милиции информирует о краже, совершённой в Слуцке в период с 1 по 4 июня: из подъезда многоквартирного дома по месту жительства пострадавшего 1991 г.р. похищен велосипед стоимостью 350 рублей.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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4 июня райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за грабёж в отношении неработающего ранее судимого в 2009 году по аналогичной статье жителя д....
 
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