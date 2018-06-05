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Уволили и забрали трактор «от президента». Лучшая механизатор хозяйства осталась без работы

06.06.2018 11:07 — Разное | KYKY  
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На селе идет посевная, работников и так не хватает – а ими, оказывается, еще и разбрасываются. Притом не условным вечно пьяным васей, а лучшим механизатором хозяйства, которой президент подарил именной трактор. Вот и директор КСУП «Кривск» Буда-Кошелевского района уволил Галину Кожанову и забрал этот самый трактор, пишет TUT.BY. (Фактически, конечно, трактор принадлежит хозяйству, но заслужила его Кожанова.)

За что уволили

Галина рассказывает, что 23 мая они с мужем собрались оформить документы на дом. Для этого надо было отправиться в Гомель к нотариусу. Утром перед отъездом оставили в диспетчерской заявление на отгул (якобы так всегда делают) и уехали. На следующий день к работе женщину не допустили. Директор сказал: «У вас прогул, нам такие работники не нужны».

В этом хозяйстве семья работает уже три года. За все время – ни одной жалобы. Женщина на хорошем счету, передовик труда. За 18 лет трижды получала награды от президента, а на областных «Дожинках-2017» в Житковичах Галине подарили уже четвертый трактор. В этот раз – именной. 

После смерти сына семья переехала под Буда-Кошелев, устроились в «Кривск», купили дом. «Мы не пьяницы, работали днями и ночами, по выходным, я даже в отпуск не ходила», — плачет Галина Николаевна. К ней уже приезжали первый зампредседателя райисполкома Иван Самусенко вместе с директором «Кривска» Андреем Зуборевым, просили вернуться на работу и забыть про это недоразумение. Механизатор не согласилась: мол, все равно уже спокойно работать не дадут. «Тогда мне поставили условие: или иду в «Кривск», или забирают трактор. Еще и судами припугнули: мол, разгар посевной, а техника стоит. Что мне было делать — отдала ключи», – продолжает Галина. 

К президенту!

Женщина с таким отношением мириться не намерена – в ближайшее время Галина собирается ехать к президенту. «Понятно, что это не мой личный трактор, он на балансе у «Кривска» и мне принадлежит только формально. У меня — только сертификат на него и надпись от президента на лобовом стекле, но я звонила в Минск, и мне сказали, что его можно перевести на баланс в другое хозяйство, где я могла бы на нем работать! – рассказывает она. – Ведь болит душа за него, я его берегла, а сейчас что? Я предложила Самусенко и Зубореву этот вариант, но мне отказали».

Что говорят в хозяйстве

Первый зампредседателя Буда-Кошелевского райисполкома Иван Самусенко в комментарии для БелаПАН сообщил, что механизатор уволилась с работы сама, а трактор стоит на балансе КСУП «Кривск». Мол, это не ей дарили, а давали на хозяйство. Также он подтвердил, что Кожановой сегодня предложили вернуться на прежнее место работы. «Но она пока думает», — уточнил чиновник.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На селе идет посевная, работников и так не хватает – а ими, оказывается, еще и разбрасываются. Притом не условным вечно пьяным васей, а лучшим механизатором...
 
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