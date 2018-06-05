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Число жертв извержения ​вулкана Фуэго достигло 75 человек

06.06.2018 12:12 — Разное | ОНТ  
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Вулкан Фуэго свирепствует в Гватемале. Число жертв страшного извержения достигло 75 человек. Ещё около 200 – пропали без вести.

За считанные минуты с лица земли стёрта целая деревня. Лава поглотила дома, автомобили, деревья. Спасатели разбирали завалы и уже не надеялись найти выживших. Но чудо всё-таки произошло. Под слоем пепла обнаружили годовалую девочку, завернутую в одеяло. Ребенка передали врачам. Но опасность возрастает – специалисты предупреждают о новой волне извержения. Власти объявили срочную эвакуацию. Причём покинуть опасную зону обязаны все, вплоть до спасателей и медиков. Нынешнее извержение Фуэго грозит войти в историю, как одно из самых разрушительных в столетии. 

 
 
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​Вулкан Фуэго свирепствует в Гватемале. Число жертв страшного извержения достигло 75 человек. Ещё около 200 – пропали без вести.
 
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