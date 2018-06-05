Число жертв извержения ​вулкана Фуэго достигло 75 человек

Вулкан Фуэго свирепствует в Гватемале. Число жертв страшного извержения достигло 75 человек. Ещё около 200 – пропали без вести.

За считанные минуты с лица земли стёрта целая деревня. Лава поглотила дома, автомобили, деревья. Спасатели разбирали завалы и уже не надеялись найти выживших. Но чудо всё-таки произошло. Под слоем пепла обнаружили годовалую девочку, завернутую в одеяло. Ребенка передали врачам. Но опасность возрастает – специалисты предупреждают о новой волне извержения. Власти объявили срочную эвакуацию. Причём покинуть опасную зону обязаны все, вплоть до спасателей и медиков. Нынешнее извержение Фуэго грозит войти в историю, как одно из самых разрушительных в столетии.