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​Пожар в чернобыльской зоне: площадь возгорания сократилась вдвое

06.06.2018 12:12 — Разное | ОНТ  
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Пожар в чернобыльской зоне удалось взять под контроль. Сегодня площадь возгорания сократилась вдвое.

Огнём охвачено пять гектаров леса и сухой травы. Борьбу с пожарами ведут на земле и с воздуха. В небо поднята авиация. Однако сильный ветер не позволяет окончательно погасить очаг возгорания. Ситуация под контролем, уверяют специалисты: радиационный фон допустимые значения не превышает. Не сказалось происшествие и на соседних районах Беларуси. Об этом сообщили в МЧС.

Что стало причиной пожара, пока не ясно. На месте возгорания обнаружены факелы. Сейчас милиция выясняет, имеют ли они отношение к происшествию. 

 
 
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​Пожар в чернобыльской зоне удалось взять под контроль. Сегодня площадь возгорания сократилась вдвое.
 
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