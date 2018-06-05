​Пожар в чернобыльской зоне: площадь возгорания сократилась вдвое

Пожар в чернобыльской зоне удалось взять под контроль. Сегодня площадь возгорания сократилась вдвое.

Огнём охвачено пять гектаров леса и сухой травы. Борьбу с пожарами ведут на земле и с воздуха. В небо поднята авиация. Однако сильный ветер не позволяет окончательно погасить очаг возгорания. Ситуация под контролем, уверяют специалисты: радиационный фон допустимые значения не превышает. Не сказалось происшествие и на соседних районах Беларуси. Об этом сообщили в МЧС.

Что стало причиной пожара, пока не ясно. На месте возгорания обнаружены факелы. Сейчас милиция выясняет, имеют ли они отношение к происшествию.