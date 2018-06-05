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Сенат Франции на фоне массовых протестов одобрил спорную железнодорожную реформу
Забастовки в стране продолжились с новой силой.
Изменения коснулись контрактов, зарплаты и досрочного выхода на пенсию. Кроме того, компания по управлению железными дорогами станет акционерным обществом. В знак протеста представители профсоюзов пришли в штаб-квартиру предприятия и зажгли на его крыше файеры. Активисты намерены продолжить забастовки, которые длятся во Франции уже несколько месяцев.
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Забастовки в стране продолжились с новой силой.
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