Делегация Сената парламента Чехии находится с визитом в Беларуси

Чехия могла бы использовать возможности Евразийского экономического союза, в состав которого входит Беларусь. Об этом сегодня шла речь на встрече делегации этой страны в Совете Республики.

Торговля, инвестиции, реализация гуманитарных проектов – возможности широки. Минск рассматривает Чехию как важного торгово-экономического и политического партнёра в Европе, и выразил уверенность, что контакты между двумя странами могут быть более активными. В нашей стране с визитом находится делегация Сената парламента Чехии во главе с председателем комитета по иностранным делам, обороне и безопасности.