Мощный взрыв на железном руднике прогремел в Китае: есть погибшие

Погибли 11 человек, ещё девять пострадали.

Инцидент произошёл на железном руднике в округе Бэньси. Там проводились строительные работы. При въезде в шахту подорвался грузовик со взрывчаткой. Спасатели освободили более 20 человек, которые были заблокированы под землёй. Ещё двое считаются пропавшими без вести. Причины происшествия устанавливаются.