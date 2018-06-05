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Мощный взрыв на железном руднике прогремел в Китае: есть погибшие
Погибли 11 человек, ещё девять пострадали.
Инцидент произошёл на железном руднике в округе Бэньси. Там проводились строительные работы. При въезде в шахту подорвался грузовик со взрывчаткой. Спасатели освободили более 20 человек, которые были заблокированы под землёй. Ещё двое считаются пропавшими без вести. Причины происшествия устанавливаются.
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Погибли 11 человек, ещё девять пострадали.
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