Сергею Ровнейко предъявлено обвинение

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Напомним, что бывшего инспектора по кадрам Гродненской области Сергея Ровнейко, находившегося в статусе помощника Президента, задержали с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Под подозрением этот чиновник находился добрые полтора года. Президент пояснил: закон требует неопровержимых доказательств. "Особенно насторожила его налоговая декларация. Откуда у государственного служащего в нашей стране до десятка машин, до десятка квартир? И я дал команду разобраться. Им стали заниматься - и в конечном итоге он был задержан, с деньгами в руках", - прокомментировал задержание Александр Лукашенко.