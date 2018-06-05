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В Минске женщина на VW не пропустила трамвай: пострадала пассажирка легковушки
06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня
По предварительным данным, 49-летняя водитель Volkswagen Polo ехала со стороны улицы Берестянской в направлении улицы Ботанической. Делая разворот на пересечении с улицей Платонова, она врезалась в трамвай, ехавший в попутном направлении.
В результате аварии 73-летняя пассажирка Volkswagen Polo — мать водителя — была доставлена в БСМП с диагнозом "перелом плеча со смещением".
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По предварительным данным, 49-летняя водитель Volkswagen Polo ехала со стороны улицы Берестянской в направлении улицы Ботанической. Делая разворот на пересечении с...
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