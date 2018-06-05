В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске женщина на VW не пропустила трамвай: пострадала пассажирка легковушки По предварительным данным, 49-летняя водитель Volkswagen Polo ехала со стороны улицы Берестянской в направлении улицы Ботанической. Делая разворот на пересечении с...

По предварительным данным, 49-летняя водитель Volkswagen Polo ехала со стороны улицы Берестянской в направлении улицы Ботанической. Делая разворот на пересечении с улицей Платонова, она врезалась в трамвай, ехавший в попутном направлении.В результате аварии 73-летняя пассажирка Volkswagen Polo — мать водителя — была доставлена в БСМП с диагнозом "перелом плеча со смещением".