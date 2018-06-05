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В Новогрудке 32-летний местный житель ночью украл видеокамеру со стены торгового центра
06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Детали произошедшего знает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский:
– Подойдя к торговому центру, злоумышленник задумал снять видеокамеру с объекта, что вскоре и осуществил. Однако все его преступные действия видеосистема успела зафиксировать и передать запись с камеры на компьютер. Раскрытие этого преступления стало для сотрудников милиции делом техники, а молодой человек приобрел судимость.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «кража». Кроме того, ночному воришке придется возместить материальный ущерб на сумму свыше 310 рублей.
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Детали произошедшего знает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский: – Подойдя к торговому центру, злоумышленник...
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