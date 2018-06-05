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В Минске предъявили обвинение серым риелторам, которые заработали на продаже жилья более 1,2 млн рублей

06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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По данным следствия, 49-летний житель Минска создал преступную группу, которая с 2010 по 2016 год обманула 23 человека, а доход мошенников составил более 1,27 млн рублей.

Всего по делу проходят трое обвиняемых. Фигуранты подыскивали желающих купить недорогое жилье в Минске, а также собственников, имеющих задолженность по коммуналке и не приватизировавших жилье. 

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Мошенники позиционировали себя как знатоков рынка недвижимости и обещали провернуть сделку вдвое дешевле официальных риелторов, рассказали в СК. После получения аванса от 10 до 50 тысяч рублей общение прерывалось. Когда пострадавшие начинали грозить, что обратятся к правоохранителям, им возвращали часть аванса - до трети взноса. 

Кроме этого, мошенники убеждали владельцев «проблемных» квартир обменять жилье на другое, за пределами Минска, с доплатой. В результате пострадавшие оставались без жилья или им предоставлялось плохое жилье в сельской местности.

Следствием установлено, что во время заключения одной из сделок потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту в адрес Минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений. По решению суда данная регистрация договора купли-продажи признана недействительной. 

Фигурантам этого дела предъявлено обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».

Для возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых: 16 объектов недвижимости, 5 автомобилей, деньги и иные ценности общей стоимостью более 1 млн рублей. 


 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, 49-летний житель Минска создал преступную группу, которая с 2010 по 2016 год обманула 23 человека, а доход мошенников составил более 1,27 млн...
 
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