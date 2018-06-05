Министерству финансов поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание Генконсульства в Дубае в пределах средств, выделяемых МИДу в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь откроет Генконсульство в Дубае Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 5 июня 2018 года № 421. Министерству финансов поручено производить финансирование...

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 5 июня 2018 года № 421.