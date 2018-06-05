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Беларусь откроет Генконсульство в Дубае
06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 5 июня 2018 года № 421.
Министерству финансов поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание Генконсульства в Дубае в пределах средств, выделяемых МИДу в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.
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Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 5 июня 2018 года № 421. Министерству финансов поручено производить финансирование...
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