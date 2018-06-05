В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночью - заморозки, днем - +22°С: погода на 7 июня в Беларуси 7 июня в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью...

в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2...+8°С. В некоторых районах на почве образуются заморозки до 0...-2°С. Днем воздух прогреется до +16...+22°С.прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Только утром и днем по северу и северо-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью составит +5...+11°С, максимальная днем - от +20°С по северу до +28°С по югу республики.ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Только ночью в некоторых районах Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7...+14°С, максимальная днем - +18...+25°С, по югу - +26...+28°С.