В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Щучинском районе егерь спас тонувшего 55-летнего мужчину С подробностями – председатель Щучинской районной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах Виктор Бужинский: –...

С подробностями –Добавлю еще одну немаловажную деталь: при медицинском обследовании в организме спасенного было обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Специалисты в очередной раз напоминают: спиртные напитки и купание в водоемах несовместимы.