ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Щучинском районе егерь спас тонувшего 55-летнего мужчину

06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



С подробностями – председатель Щучинской районной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах Виктор Бужинский

 – Отдыхавший на озере, принадлежащем «Гродножилстрою», 55-летний мужчина прыгнул с дамбы и доплыл примерно до середины водоема. На обратном пути его ноги запутались в водорослях, и пловец резко стал тонуть. Ему не хватило буквально восемь-девять метров до берега, когда он полностью ушел под воду.  Услышав крики о помощи, на выручку терпящему бедствие на воде тут же бросился дежуривший на озере егерь. Он действовал безошибочно: вытащил на берег тонувшего, сделал ему искусственное дыхание и вызвал скорую помощь. Показательно, что вызов на пульт местной больницы поступил  в 19.56, а уже спустя минуту (!) бригада врачей примчалась к месту происшествия – благо, скорая помощь находилась неподалеку. Медики продолжили комплекс необходимых реанимационных мероприятий и доставили пострадавшего в Остринскую больницу. Жизни 55-летнего мужчины ничего не угрожало, и утром он выписался домой. 

Добавлю еще одну немаловажную деталь: при медицинском обследовании в организме спасенного было обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Специалисты в очередной раз напоминают: спиртные напитки и купание в водоемах несовместимы.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С подробностями – председатель Щучинской районной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах Виктор Бужинский:   –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мощный взрыв на железном руднике прогремел в Китае: есть погибшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Кричевская жизнь
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика