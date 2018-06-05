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В Щучинском районе егерь спас тонувшего 55-летнего мужчину
06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня
С подробностями – председатель Щучинской районной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах Виктор Бужинский:
– Отдыхавший на озере, принадлежащем «Гродножилстрою», 55-летний мужчина прыгнул с дамбы и доплыл примерно до середины водоема. На обратном пути его ноги запутались в водорослях, и пловец резко стал тонуть. Ему не хватило буквально восемь-девять метров до берега, когда он полностью ушел под воду. Услышав крики о помощи, на выручку терпящему бедствие на воде тут же бросился дежуривший на озере егерь. Он действовал безошибочно: вытащил на берег тонувшего, сделал ему искусственное дыхание и вызвал скорую помощь. Показательно, что вызов на пульт местной больницы поступил в 19.56, а уже спустя минуту (!) бригада врачей примчалась к месту происшествия – благо, скорая помощь находилась неподалеку. Медики продолжили комплекс необходимых реанимационных мероприятий и доставили пострадавшего в Остринскую больницу. Жизни 55-летнего мужчины ничего не угрожало, и утром он выписался домой.
Добавлю еще одну немаловажную деталь: при медицинском обследовании в организме спасенного было обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Специалисты в очередной раз напоминают: спиртные напитки и купание в водоемах несовместимы.
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С подробностями – председатель Щучинской районной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах Виктор Бужинский: –...
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