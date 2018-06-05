Мясникович: Чехия могла бы активнее использовать возможности членства Беларуси в ЕАЭС

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Во время встречи спикер отметил, что у Чехии и Беларуси есть потенциал для развития взаимовыгодных отношений. При этом в нашей стране рассчитывают на приход чешских инвесторов для развития совместного бизнеса. "Чехия могла бы более активно использовать возможности Беларуси как члена Евразийского экономического союза для торговли, инвестиций, реализации гуманитарных и иных проектов", - отметил Михаил Мясникович.

Также председатель Совета Республики считает, что Беларуси и Чехии нужно расширить договорно-правовую базу. На данный момент на рассмотрении сторон уже находятся 9 проектов соглашений, в числе которых — и по научно-техническому сотрудничеству. Как считает спикер, его реализация позволит наладить более тесное взаимодействие между белорусской и чешской молодежью, университетами, научно-исследовательскими центрами.

Михаил Мясникович заверил, что Беларусь рассматривает Чехию как важного торгово-экономического и политического партнера в Европе. Поэтому странам, по его мнению, следует активнее использовать возможности международных площадок, двусторонних контактов, чтобы увеличить число совместных проектов и инициатив.