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Конкурс "Мисс Америка" лишился дефиле в купальниках

06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Глава попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон, ставшая Мисс Америка в 1989 году, сообщила, что многие девушки говорили организаторам о том, что хотели бы принять участие в конкурсе, но не желают выходить на подиум на шпильках и в купальнике.

В итоге организаторы решили изменить концепцию конкурса и заменить дефиле на интервью с конкурсантками, чтобы не оценивать их больше по внешнему виду. 


Изменения произойдут и в конкурсе вечернего платья. Участницы появятся на сцене в привычном для них образе, чтобы показать личный стиль.

Изменения в конкурсе "Мисс Америка" начались в 2017 году после отставки прежнего руководства, поводом для которого послужила скандальная переписка, в которой организаторы нелицеприятно высказывались об участницах, их интеллекте и половой жизни.

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Конкурс "Мисс Америка" проводится в США с 1921 года. До 1951 года оценивалась не красота участниц в целом, а совершенство и пропорциональность отдельных частей тела. Самым важным считалось лицо — за него давали до 15 баллов. За красивые грудь, руки или талию можно было получить до 10 баллов.

Телевизионные трансляции "Мисс Америка" начались с 1954 года, первую трансляцию посмотрели 30% жителей США.

Но постепенно интерес аудитории к конкурсу падал. В 2005 году, после того как число телезрителей опустилось ниже отметки в 10 млн, телекомпания ABC отказалась от дальнейшей трансляции и передала свои права фирме "Каунти Мьюзик ТВ".

Очередной конкурс "Мисс Америка" пройдет 9 сентября.



 
 
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Глава попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон, ставшая Мисс Америка в 1989 году, сообщила, что многие девушки говорили организаторам о том, что хотели...
 
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