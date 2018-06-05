В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурс "Мисс Америка" лишился дефиле в купальниках Глава попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон, ставшая Мисс Америка в 1989 году, сообщила, что многие девушки говорили организаторам о том, что хотели...

Глава попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон, ставшая Мисс Америка в 1989 году, сообщила, что многие девушки говорили организаторам о том, что хотели бы принять участие в конкурсе, но не желают выходить на подиум на шпильках и в купальнике.В итоге организаторы решили изменить концепцию конкурса и заменить дефиле на интервью с конкурсантками, чтобы не оценивать их больше по внешнему виду.Изменения произойдут и в конкурсе вечернего платья. Участницы появятся на сцене в привычном для них образе, чтобы показать личный стиль.Изменения в конкурсе "Мисс Америка" начались в 2017 году после отставки прежнего руководства, поводом для которого послужила скандальная переписка, в которой организаторы нелицеприятно высказывались об участницах, их интеллекте и половой жизни.Конкурс "Мисс Америка" проводится в США с 1921 года. До 1951 года оценивалась не красота участниц в целом, а совершенство и пропорциональность отдельных частей тела. Самым важным считалось лицо — за него давали до 15 баллов. За красивые грудь, руки или талию можно было получить до 10 баллов.Телевизионные трансляции "Мисс Америка" начались с 1954 года, первую трансляцию посмотрели 30% жителей США.Но постепенно интерес аудитории к конкурсу падал. В 2005 году, после того как число телезрителей опустилось ниже отметки в 10 млн, телекомпания ABC отказалась от дальнейшей трансляции и передала свои права фирме "Каунти Мьюзик ТВ".Очередной конкурс "Мисс Америка" пройдет 9 сентября.