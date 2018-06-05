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Под Минском Mercedes наехал на 15-летнего велосипедиста и покинул место ДТП
06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото приведено в качестве иллюстрации
- Неустановленный водитель на черной машине Mercedes-Benz наехал на 15-летнего велосипедиста возле магазина «Родный Кут» на улице Фрунзенская. Затем автомобиль скрылся с места ДТП. Регистрационный знак машины не определен, - рассказал инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.
Велосипедист в инциденте получил телесные травмы.
Госавтоинспекция Минской области просит всех, кому что-либо известно о данном происшествии, сообщить по телефонам: 229-06-17, 204-42-44, 8029-650-18-36 либо 102.
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Фото приведено в качестве иллюстрации - Неустановленный водитель на черной машине Mercedes-Benz наехал на 15-летнего велосипедиста возле магазина «Родный Кут» на...
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