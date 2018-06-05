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Сергей Шнуров прокомментировал свой развод с Матильдой

06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Как только легендарный союз объявил о разводе, затмив тем самым все другие новости российского шоу-бизнеса, комментарии на этот счет 

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Сергей Шнуров написал стихотворение после объявления о разводе с женой
посчитали необходимым дать многие и публичные, и не очень персоны. А вот сам Шнуров был молчалив и только оставлял томные послания в виде стихотворений на своей странице в Инстаграме. Там музыкант обнажал чувства, но объяснений ситуации не давал. С Минаевым он впервые нарушил свое молчание.

Во-первых, лидер группы "Ленинград" отметил, что идея развестись была именно за Матильдой. По словам Шнурова, "к сожалению", измена не была тому причиной. Вину почти бывший муж чувствует, но, скорее, присущую каждому человеку.

Подтверждением тому, что решение было за супругой, стал ответ Шнурова на вопрос о том, можно ли склеить разбитую чашу. "Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз", - ответил он.

Во-вторых, Шнуров признался, что за год в их с Матильдой жизни случилось всего сполна, что "можно книгу написать". Напомним, примерно 12 месяцев тому в одном из интервью артист громко высказался: "Матильда не сделала меня лучше, она меня просто спасла". Он также добавил, что как и любой человек, он чувствует вину, но опровергнул любые слухи об измене. 

К кому же могла уйти женщина от Шнура, поинтересовался Минаев, озвучив, пожалуй, немой вопрос большинства . "Да сам голову сломал", - ответил Шнуров.




 
 
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Как только легендарный союз объявил о разводе, затмив тем самым все другие новости российского шоу-бизнеса, комментарии на этот счет  ...
 
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