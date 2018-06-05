В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Шнуров прокомментировал свой развод с Матильдой Как только легендарный союз объявил о разводе, затмив тем самым все другие новости российского шоу-бизнеса, комментарии на этот счет ...

Как только легендарный союз объявил о разводе, затмив тем самым все другие новости российского шоу-бизнеса, комментарии на этот счетпосчитали необходимым дать многие и публичные, и не очень персоны. А вот сам Шнуров был молчалив и только оставлял томные послания в виде стихотворений на своей странице в Инстаграме. Там музыкант обнажал чувства, но объяснений ситуации не давал. С Минаевым он впервые нарушил свое молчание.Во-первых, лидер группы "Ленинград" отметил, что идея развестись была именно за Матильдой. По словам Шнурова, "", измена не была тому причиной. Вину почти бывший муж чувствует, но, скорее, присущую каждому человеку.Подтверждением тому, что решение было за супругой, стал ответ Шнурова на вопрос о том, можно ли склеить разбитую чашу. "", - ответил он.Во-вторых, Шнуров признался, что за год в их с Матильдой жизни случилось всего сполна, что "можно книгу написать". Напомним, примерно 12 месяцев тому в одном из интервью артист громко высказался: "". Он также добавил, что как и любой человек, он чувствует вину, но опровергнул любые слухи об измене.К кому же могла уйти женщина от Шнура, поинтересовался Минаев, озвучив, пожалуй, немой вопрос большинства . "", - ответил Шнуров.