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Мадуро обвинил США в попытке проникнуть в руководство нефтяной отрасли Венесуэлы

06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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"Я располагаю доказательствами, которые подтверждают факт процесса внедрения, просачивания посредством коррупции посольства США на ключевые посты в нефтяной промышленности. Они хотели управлять стратегической информацией и влиять на ключевые процессы в индустрии", - заявил венесуэльский лидер. Также он посоветовал ознакомиться с рассекреченными документами Госдепартамента и ЦРУ, в которых упоминается данный план.

Отметим, что во время расследования коррупционных преступлений в государственной нефтегазовой компании PDVSA более десятка менеджеров угодили за решетку. Задержали даже бывших министров нефтяной промышленности Эулохио дель Пино и Нельсона Мартинеса.

В апреле текущего года добыча нефти в Венесуэле упала до 1,42 млн баррелей в сутки. Столь низкий показатель в последний раз отмечался в начале 50-х годов прошлого века. При этом эксперты прогнозируют, что до конца года суточная производительность в стране упадет еще на несколько сотен тысяч баррелей.

 
 
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"Я располагаю доказательствами, которые подтверждают факт процесса внедрения, просачивания посредством коррупции посольства США на ключевые посты...
 
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