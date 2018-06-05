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В Мозыре экс-чиновник по надзору за строительством осужден за взятки на 3 года
06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня
- Суд Мозырского района признал экс-инспектора виновным в получении взятки, в том числе и повторно. В качестве наказания ему определено 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, - сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
По решению суда он также лишился одной пятой части имущества и получил ограничение занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на 4 года.
Приговор не вступил в силу.
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- Суд Мозырского района признал экс-инспектора виновным в получении взятки, в том числе и повторно. В качестве наказания ему определено 3 года лишения свободы с...
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