Феномен «шуфлядки». Русскоязычные жители Беларуси употребляют слова, которые не всегда понимают россияне... #ДеньРусскогоЯзыка pic.twitter.com/bFZWtcyDEv — Посольство Беларуси (@Embassybel) 6 июня 2018 г.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Феномен шуфлядки: 10 слов «белорусского» русского языка, которые не понятны россиянам Он был учрежден ООН в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия в 2010 году, а в 2011-м году – в России. В Беларуси русский...

Он был учрежден ООН в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия в 2010 году, а в 2011-м году – в России.В Беларуси русский язык является государственным наравне с белорусским. Между тем, как замечают белорусские дипломаты, в нашей стране существует так называемый феномен «шуфлядки».Русскоязычные жители Беларуси употребляют слова, которые не всегда понимают россияне, отметили в посольстве России в Беларуси и составили своеобразный рейтинг слов «белорусского» русского языка, которые заставляют задуматься россиян.