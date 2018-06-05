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Власти придумали названия новым улицам в Минске
06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Наименования утверждал городской совет депутатов. Новая улица между Янки Лучины и Чижевских будет называться в честь ученого Аркадия Смолича. Улица в пределах Партизанского проспекта, Кулешова и Шишкина будет носить имя героя СССР, пограничника Евгения Мирковского. Между Игуменским трактом и Чижевских появится улица с именем народного артиста БССР Владимира Оловникова.
Улицу от Игуменского тракта до Смолича назовут в честь поэта и переводчика Алеся Дудара.
Пешеходная часть от Свято-Духова кафедрального собора до улицы Богдановича, которая завершается выходом из метро "Немига", будет называться Козьмо-Демьяновским спуском.
Возле улиц Плеханова и Ванеева будет находиться парк имени киргизского и советского писателя Чингиза Айтматова, а улицу между Долгобродской и Козлова назовут в честь дипломата и бывшего мэра Минска Александра Герасименко.
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Наименования утверждал городской совет депутатов. Новая улица между Янки Лучины и Чижевских будет называться в честь ученого Аркадия Смолича. Улица в пределах...
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