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Зарплата, больничные, пенсии и взносы в ФСЗН - ПРЯМАЯ ЛИНИЯ СЕЙЧАС
06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня
» по теме «Порядок и срок выплаты заработной платы, своевременность и полнота уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН, выплаты пособий, оплаты листков нетрудоспособности, влияние страхового стажа на определение права на пенсию и ее размер».
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» по теме «Порядок и срок выплаты заработной платы, своевременность и полнота уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН, выплаты пособий, оплаты листков...
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