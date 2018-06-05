В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зарплата, больничные, пенсии и взносы в ФСЗН - ПРЯМАЯ ЛИНИЯ СЕЙЧАС » по теме «Порядок и срок выплаты заработной платы, своевременность и полнота уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН, выплаты пособий, оплаты листков...

» по теме «Порядок и срок выплаты заработной платы, своевременность и полнота уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН, выплаты пособий, оплаты листков нетрудоспособности, влияние страхового стажа на определение права на пенсию и ее размер».В «» примут участие специалисты Минского городского управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты; Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома; Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.Задавайте ваши вопросы по телефону 237-34-07 и в наших группах в социальных сетях , эксперты ответят на них вс 11:00 до 12:00.