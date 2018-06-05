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Зарплата, больничные, пенсии и взносы в ФСЗН - ПРЯМАЯ ЛИНИЯ СЕЙЧАС

06.06.2018 12:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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» по теме «Порядок и срок выплаты заработной платы, своевременность и полнота уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН, выплаты пособий, оплаты листков нетрудоспособности, влияние страхового стажа на определение права на пенсию и ее размер». 

В «прямой линии» примут участие специалисты Минского городского управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты; Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома; Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Задавайте ваши вопросы по телефону 237-34-07 и в наших группах в социальных сетях , эксперты ответят на них в прямом эфире с 11:00 до 12:00.


Смотрите прямой эфир.



 
 
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» по теме «Порядок и срок выплаты заработной платы, своевременность и полнота уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН, выплаты пособий, оплаты листков...
 
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