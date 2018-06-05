V фестиваль «Балетное лето в Большом» откроет премьерный спектакль «Петрушка»

Не календарное, а «Балетное лето» приходит в Большой театр. Откроет V фестиваль премьера «Петрушки» – яркая фантазия из наследия знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева. В эти минуты на исторической сцене отрабатывают поклоны.

С открытием нового света сравнивали век назад парижский дебют «Петрушки». Декорации и костюмы – на основе эскизов художника Александра Бенуа. Кстати, семья известного «мир-искустника» связана с белорусским Брестом. Сегодня публика по-иному взглянет на балетную труппу. Солисты радикально сменили амплуа. Мастерски освоили ранее непривычные движения. Список «первых» исполнителей – большой секрет. Вплоть до старта «Вечера Стравинского». Пару одноактному «Петрушке» сегодня составит «Жар-птица». Ещё один хит из репертуара «Русских сезонов», который воссоздал выдающийся танцовщик Андрис Лиепа.