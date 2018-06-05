В чем бы не искал человек смысл жизни, со временем он понимает, что самое главное достояние в жизни — это семья. Отрадно, что и в нашем районе многие понимают и берегут эту ценность. Как отмечает главный специалист отдела записи актов гражданского состояния Смолевичского райисполкома Наталья Владимировна Конюшик, по состоянию на 1 июля текущего года в районе было зарегистрировано 53 брака, 80 рождений детей, 3 усыновления. К сожалению, есть и другая, печальная сторона: с начала года расторгли брак 14 пар, а в отношении 10 детей устанавливалось отцовство.

— Слово семья несет огромное значение, — говорит Наталья Владимировна. —Прекрасный факт основания семьи – любовь. Это могущественное чувство, способное менять жизни людей, преодолевать трудности. Любовь – это ценность, которая так сильна и важна в любой семье. Одному выстоять в жизни трудно. Дом с родными людьми становится тихой гаванью, где можно получить помощь, поддержку. Если есть гармония в семье, то тогда будет успех и во всем. Работа может сегодня быть, а завтра вас попросят уволиться. Друзья, к сожалению, тоже не постоянны. А вот семья — на всю жизнь. Поэтому именно родные люди заслуживают большего внимания, и ничто другое.

Говоря о семье, нельзя не затронуть и одну из главных ее составляющих: детей. Ведь дети — это наше продолжение. А главное в жизни ребенка — это тоже любовь. Главное, в воспитании детей в семье, – это те отношения, в которых он, ребенок, находится сам, и которые он наблюдает в семье.

— Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого человека, — подчеркивает Наталья Владимировна Конюшик. — Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные ценности, культурные традиции. Берегите свои семьи и своих детей! Пусть на Смолевиччине будет больше крепких союзов и рождаются здоровые и счастливые дети!

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Информацию читайте в номере 165-168 от 06.06.2018 г.