БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в городе и районе зарегистрировано 6 браков. Четыре — в Смолевичском отделе загс, по одному — в Драчковском и Жодинском сельисполкомах.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

На селе было зарегистрировано 7 рождений детей.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме:

Александр и Татьяна Баровские из д.Кудрищино зарегистрировали рождение четвертого ребенка в семье, дочери Ксении;

рождение первенца, дочери Арины, зарегистрировали Владислав и Виктория Жуковские из д. Новое Житье;

Денис и Мария Потаповы из аг. Слобода зарегистрировали рождение первого ребенка в семье, сына Кирилла;

рождение дочери Екатерины зарегистрировали Евгений и Юлия Вострокнутовы из д. Сосновая. Девочка — первенец в семье.

В Усяжском сельисполкоме Артем и Татьяна Качан зарегистрировали рождение дочери Арины, а Валерий и Наталья Говорушко — рождение дочери Виктории. Обе девочки — первенцы.

В Драчковском сельисполкоме Валентин и Татьяна Драгун из д.Заречье зарегистрировали рождение дочери Дарьи.

В Смолевичском отделе загс зарегистрировано 3 рождения детей:

Олег и Екатерина Терешковы зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Михаила;

рождение дочери Яны, первенца, зарегистрировали Денис и Ольга Войнич;

Дмитрий и Ольга Григорович зарегистрировали рождение дочери Дарьи.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

За истекший период в районе зарегистрировано 14 смертей.

Шесть смертей зарегистрировал Смолевичский отдел загс, по две — Плисский и ЗеленоБорский сельисполкомы. По одному человеку ушли из жизни в Драчковском, Озерицко-Слободском, Жодинском и Заболотском сельсоветах.

Курганским, Пекалинским, Усяжским сельисполкомами смертей зарегистрировано не было.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).