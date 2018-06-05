БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в городе и районе зарегистрировано 6 браков. Четыре — в Смолевичском отделе загс, по одному — в Драчковском и Жодинском сельисполкомах.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
На селе было зарегистрировано 7 рождений детей.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме:
Александр и Татьяна Баровские из д.Кудрищино зарегистрировали рождение четвертого ребенка в семье, дочери Ксении;
рождение первенца, дочери Арины, зарегистрировали Владислав и Виктория Жуковские из д. Новое Житье;
Денис и Мария Потаповы из аг. Слобода зарегистрировали рождение первого ребенка в семье, сына Кирилла;
рождение дочери Екатерины зарегистрировали Евгений и Юлия Вострокнутовы из д. Сосновая. Девочка — первенец в семье.
В Усяжском сельисполкоме Артем и Татьяна Качан зарегистрировали рождение дочери Арины, а Валерий и Наталья Говорушко — рождение дочери Виктории. Обе девочки — первенцы.
В Драчковском сельисполкоме Валентин и Татьяна Драгун из д.Заречье зарегистрировали рождение дочери Дарьи.
В Смолевичском отделе загс зарегистрировано 3 рождения детей:
Олег и Екатерина Терешковы зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Михаила;
рождение дочери Яны, первенца, зарегистрировали Денис и Ольга Войнич;
Дмитрий и Ольга Григорович зарегистрировали рождение дочери Дарьи.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
За истекший период в районе зарегистрировано 14 смертей.
Шесть смертей зарегистрировал Смолевичский отдел загс, по две — Плисский и ЗеленоБорский сельисполкомы. По одному человеку ушли из жизни в Драчковском, Озерицко-Слободском, Жодинском и Заболотском сельсоветах.
Курганским, Пекалинским, Усяжским сельисполкомами смертей зарегистрировано не было.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).