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​Сергею Ровнейко, задержанному при получении крупной взятки, предъявлено обвинение

06.06.2018 13:04 — Разное | ОНТ  
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Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк.

Напомним, Сергея Ровнейко, инспектора по Гродненской области, который в тот момент находился в статусе помощника Президента Беларуси, задержали с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Ровнейко попал в поле зрения после изучения его декларации о доходах.

 
 
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Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк.
 
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