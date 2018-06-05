​Сергею Ровнейко, задержанному при получении крупной взятки, предъявлено обвинение

Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк.

Напомним, Сергея Ровнейко, инспектора по Гродненской области, который в тот момент находился в статусе помощника Президента Беларуси, задержали с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Ровнейко попал в поле зрения после изучения его декларации о доходах.