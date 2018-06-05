Сборная Беларуси по футболу пообщалась со своими болельщиками на открытой тренировке

Сегодня в Бресте сборная Беларуси по футболу сыграет товарищеский матч с командой Венгрией. Накануне вечером наши футболисты провели открытую тренировку.

Приятные встречи, сюрпризы, живое общение – в гости к белорусской сборной пришли около 300 болельщиков. После окончания занятия у них была возможность свободно пообщаться с игроками и представителями тренерского штаба. Все желающие смогли взять у своих любимцев автографы и сделать фото на память.

Товарищеский матч со сборной Венгрии начнётся сегодня в 20.00. Кстати, перед игрой и в перерыве встречи болельщиков также ждёт немало приятных сюрпризов.