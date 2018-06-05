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В пятницу стартует очередной Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Маладзечна-2018»
06.06.2018 14:34 — Разное | Беларусь Сегодня
«Маладзечна-2018» пройдет 8-9 июня во Дворце культуры райцентра.
Торжественное открытие фестиваля, посвященное 80-летию Народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка, и награждение лауреатов конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни пройдет в пятницу, 8 июня, начало в 21.30. Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга представит программу «Мелодыя лёсу», посвященную творчеству Игоря Лученка.
Организаторы постарались представить на фестивале разные жанры искусства.
«В эти дни пройдут не только концертные мероприятия, но и выставки по итогам пленера, который посвящен малой родине», - сообщила первый замминистра культуры Ирина Дрига на пресс-конференции в среду в Минске.
Уже две недели в Беларуси идет пленер, в котором участвуют художники Молдовы, Украины и России. А 9 июня в 17.00 во Дворце культуры Молодечно пройдет итоговая выставка, где можно будет не только увидеть, но и купить работы участников пленера. Вырученные от продажи картин средства будут перечислены Ивенецкому дому-интернату, сообщила директор Дворца культуры Молодечно Светлана Сороко.
По ее словам, в рамках фестиваля традиционно проходят встречи с известными деятелями культуры. В этом году гостьей проекта «Асобы эпохi» станет Народная артистка Беларуси, прима Музыкального театра Наталья Гайда.
Также на фестивале в Молодечно будут показаны два спектакля. Это премьера Минского областного драмтеатра - спектакль «Вечар» по пьесе Алексея Дударева о «малой родине» и «Кар’ера доктара Рауса» Республиканского театра белорусской драматургии.
На фестивале ожидают гостей из Беларуси, Польши, Украины и Германии. Традиционно в рамках фестиваля будут организованы детские площадки и выставки-продажи работ народных мастеров.
Организаторы подчеркивают, что Молодечненский фестиваль - это единственный в нашей стране фестиваль, который носит статус национального и на котором исполняется белорусскоязычная музыка.
В этом году впервые конкурсанты в сопровождении оркестра Финберга будут выступать не на открытой площадке, а в помещении Дворца культуры.
Гала-концерт закрытия фестиваля пройдет вечером 9 июня, начало в 21.30.
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«Маладзечна-2018» пройдет 8-9 июня во Дворце культуры райцентра. Торжественное открытие фестиваля, посвященное 80-летию Народного артиста СССР и Беларуси...
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