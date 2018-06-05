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В эту субботу в Верхнем городе бесплатно начнут показывать фильмы
06.06.2018 14:34 — Разное | Беларусь Сегодня
Проект Open air CINEMA начинается 9 июня. Каждую неделю по вечерам во дворике отеля "Монастырский" будут крутить фильмы на любой вкус. Вход абсолютно бесплатный. Начинаться сеансы будут в 21.30 .
Первым зрители увидят французский фильм-катастрофу "Ураган: Одиссея ветра". Бунтующий ветер от Африки до берегов Америки тысячу дней снимала смелая команда отважных киношников и представителей NASA. Для этого они все это время находились в эпицентре стихии. Благодаря им и появился этот уникальный кинодокумент и вместе с тем зрелищная картина. Фильмы предоставил проект "Лiстапад. Коллекция".
Организует это удовольствие предприятие "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома.
Напомним, что отныне на Зыбицкой станет тише. Теперь уличные музыканты там
Также 28 мая в Музее истории театральной и музыкальной культуры
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Проект Open air CINEMA начинается 9 июня. Каждую неделю по вечерам во дворике отеля "Монастырский" будут крутить фильмы на любой вкус. Вход абсолютно бесплатный....
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