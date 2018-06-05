В эту субботу в Верхнем городе бесплатно начнут показывать фильмы

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Проект Open air CINEMA начинается 9 июня. Каждую неделю по вечерам во дворике отеля "Монастырский" будут крутить фильмы на любой вкус. Вход абсолютно бесплатный. Начинаться сеансы будут в 21.30 .Первым зрители увидят французский фильм-катастрофу "Ураган: Одиссея ветра". Бунтующий ветер от Африки до берегов Америки тысячу дней снимала смелая команда отважных киношников и представителей NASA. Для этого они все это время находились в эпицентре стихии. Благодаря им и появился этот уникальный кинодокумент и вместе с тем зрелищная картина. Фильмы предоставил проект "Лiстапад. Коллекция".Организует это удовольствие предприятие "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома.Напомним, что отныне на Зыбицкой станет тише. Теперь уличные музыканты тамтолько до 11 часов вечера.Также 28 мая в Музее истории театральной и музыкальной культуры"Марк Шагал и театр".