В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за ложную информацию в интернете

Он отметил, что в данном случае речь идет именно об уголовной ответственности. Не исключает генпрокурор и крупной материальной ответственности. Причем отвечать придется даже в том случае, когда источником информации выступает аноним.

В качестве примера Александр Конюк привел Германию, в которой за размещение ложного контента предусмотрены крупные денежные штрафы. В Беларуси пока предусмотрена лишь ответственность за клевету. "За клевету существует и гражданская ответственность, и уголовная", - уточнил генпрокурор.

По мнению Александра Конюка, СМИ должны предоставлять только проверенный контент. Любая ложная информация способна взбудоражить общество, что может привести к негативным последствиям.