В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Солигорске лжепредприниматели заработали на услугах по уклонению от налогов более 270 тыс. рублей Как рассказали в КГК, фигуранты создавали лжефирмы. На роль хозяев таких псевдокомпаний вербовали людей, ведущих асоциальный образ жизни. Организаторы...

Как рассказали в КГК, фигуранты создавали лжефирмы. На роль хозяев таких псевдокомпаний вербовали людей, ведущих асоциальный образ жизни. Организаторы выплачивали им небольшой гонорар, от 100 до 300 долларов, и брали на себя все формальности по регистрации, сопровождали в исполком, налоговую и банки.Позже с использованием реквизитов лжеструктур злоумышленники оформляли фиктивные бухгалтерские документы. Поступившие от клиентов деньги затем обналичивали и возвращали клиенту за вычетом оплаты за услугу (3-5 процентов). Клиенты таким образом завышали затраты и тем самым уменьшали налогооблагаемую базу.Потенциальных клиентов преступники убеждали в том, что якобы имеющееся у них ноу-хау гарантированно позволит оставаться вне поля зрения правоохранителей.Управлением Следственного комитета по Минской области в отношении группы лиц возбуждены уголовные дела по статье «лжепредпринимательство». Им грозит до 7 лет лишения свободы.