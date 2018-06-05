Беларусь предлагает индийским бизнесменам развивать совместные проекты

Белорусский политик отметил, что политические и парламентские контакты Беларуси и Индии в своем развитии несколько опережают взаимодействие на уровне деловых кругов. Нынешний визит как раз может поспособствовать активизации бизнеса, выразил надежду Михаил Мясникович: "У нас есть все для того, чтобы бизнес-сообщества работали более эффективно: политическая воля, нормативное правовое обеспечение и конкретные проекты".

Индийским бизнесменам предложили обсудить вопросы, которые представляют взаимный интерес сразу по ряду разнообразных направлений. В их числе машиностроение, фармацевтика, текстильная промышленность и военно-техническая сфера. Также спикер напомнил, что в прошлом году Александр Лукашенко посетил Индию с официальным визитом. Тогда были приняты серьезные решения политического уровня, подписан ряд соглашений, регулирующих торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

В состав делегации вошли представители крупнейших индийских компаний, которые готовы инвестировать и открывать совместные производства в Беларуси. Вчера они уже успели посетить строительную площадку мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша" в поселке Болбасово и высоко оценили потенциал проекта.