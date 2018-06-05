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У «Таверны» появился свой зал торжеств

06.06.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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 В Пинске еще одним местом для празднования торжественных событий стало больше. В кафе «Таверна» ЧТУП «Базанит» открыт новый зал торжеств.



  Зал разместился в реконструированной пристройке к основному зданию кафе, которая органично вписалась в общий ансамбль комплекса «Таверна». Новый зал торжеств выгодно отличает от других подобных заведений отличное местоположение в самом центре исторической части города, большая вместимость (около 120 человек), превосходное сочетание элегантного интерьера зала и колоритного экстерьера внутреннего дворика комплекса «Таверна», где приятно отдохнуть на свежем воздухе. Особого внимания заслуживает то, что здесь созданы условия для безбарьерной среды.



  Роскошная свадьба, шикарный юбилей, торжественный корпоратив или банкет, незабываемый выпускной вечер... В новом стильном зале торжеств кафе «Таверна» созданы идеальные условия, чтобы отпраздновать здесь любое мероприятие. Просторный, светлый, уютный банкетный зал отвечает всем модным трендам и станет прекрасным фоном для любого тематического торжества. Изюминки интерьера: изящный камин, высокие потолки с декоративными балками, кованые светильники ручной работы.



  Кроме того, обновление коснулось и «сердца» кафе, его кухни. Для одновременной готовки большого количества порционных блюд здесь установлено новое специализированное оборудование, которое позволит одновременно обслуживать всех гостей торжества. В разработке и новое меню заведения.

  Для удобства посетителей здесь также имеются отдельные гардероб и санитарные комнаты.

  - Идею создания зала торжеств мы вынашивали последние пять лет, - поделилась на открытии директор предприятия Наталья ГРУДОВИК. - Но все же решились действовать и практически за полгода воплотили свою мечту в реальность. Немаловажно еще и то, что благодаря расширению заведения здесь появились два новых рабочих места.



Пожелаем коллективу «Таверны» процветания и успехов в их начинании.

  Юлия АНДРЕЙЧЕНКО

  Фото Анны ВЕРЕНИЧ

  Телефон для бронирования +375296339444, 32-29-50

 
 
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 В Пинске еще одним местом для празднования торжественных событий стало больше. В кафе «Таверна» ЧТУП «Базанит» открыт новый зал торжеств.   Зал...
 
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